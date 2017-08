Auf freiem Feld brannte um 1.30 Uhr in der Nacht ein Hochsitz lichterloh, wie moz.de berichtet. Nachdem die Feuerwehrleute den Brand gelöscht hatten, mussten sie um 6.15 Uhr erneut ausrücken. Diesmal stand eine Waldhütte in Marwitz in Flammen. Nach ersten Ermittlungen geht die Polizei von Brandstiftung aus.

ml