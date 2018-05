2 Sitze ausgebrannt

Es geschah am vergangenen Montag. In den frühen Abendstunden meldeten Zeugen einen brennenden Hochsitz. Der Sitz brannte völlig aus. Am Tag darauf wurde bekannt, dass ein weiterer in der Nähe befindlicher Sitz Opfer der Flammen wurde. Vermutlich hatten dieselben Täter zugeschlagen. Der Gesamtschaden beläuft sich auf rund 3.500 Euro. Die ermittelnden Polizeibeamten (Tel.: 039931/8480) suchen in diesem Fall nach Zeugen.

