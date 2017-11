2 Vizslas auf dem Weg zur Weltjagdmeisterschaft

Für die Qualifikation zur Weltjagdmeisterschaft mussten Platzierungen im Field Trial her. Daher nahmen sie an zahlreichen Wettkämpfen in Italien, Österreich und Dänemark teil. Baru konnte 4 Wettkämpfe in Italien und einen in Österreich gewinnen und bei vielen weiteren punkten. Campo als Field Trial Neuling konnte sich ebenfalls mehrmals in Italien platzieren und gewann den Europacup (Derby) in der Einzelwertung.

Damit aber nicht genug. Die einzelnen Läufe bei der Weltjagdmeisterschaft finden immer mit 2 Hunden im Feld statt, d.h. es wird in einer Paarsuche nach Federwild gesucht. Dabei ist es wichtig, dass sich die Hunde bei der Suche nicht voneinander beeinflussen lassen, keinen Kontakt zueinander aufnehmen und sicher sekundieren bzw. sich auf Kommando stoppen lassen.

Also folgten viele Trainingseinheiten in den Revieren um Würzburg sowie in Italien und Österreich, mit vielen verschiedenen Hunden unterschiedlicher Rassen, weil die Paarungen bei der WM zugelost werden. Anfang Oktober stellten sie ihre Hunde dem Kapitän der Deutschen Nationalmannschaft, Klaus-Peter Färber Präsident vom English Setter Club Deutschland e.V., vor. Nachdem sie auch diese Hürde genommen hatten, ging es am Samstag, den 21.10.17, ca. 1400 km weit nach Herm (Frankreich) zur Weltjagdmeisterschaft. Die deutsche Nationalmannschaft für die WM setzte sich aus 4 Englischen und 4 Kontinentalen Hunden zusammen.

Englische Mannschaft:

Armani vom Westmünsterland, ISR, geführt vom Michael Böing

Working Gundog’s Aura, ISH, geführt von Hendrickje Mundt

Jamainas Bajen, GSH, und

Jamainas Delia, GSH, beide geführt von Marc Ellenhorst

Kontinentale Mannschaft:

Baru vom Schimberg, UKR, geführt von Kai-Uwe Steeg

Campo vom Schimberg, UKR, geführt von Björn Eckert

Haifa von der Hubertushöhe, EBH, und

Jaustine de la Vallee d’Orseval, EBH, beide geführt von Josef Müller

Am Sonntag fand das 1. Team-Training der Nationalmannschaft in Herm statt. Dieses Training war sehr wichtig, da sich die Hunde und Führer in dem schwierigen Gelände zurechtfinden mussten. Das Suchengebiet lag in Pinienwäldern mit Heidekraut und hohem Farn als Unterbewuchs, so dass die Hunde teilweise nach 20 Metern nicht mehr zu sehen waren. Daher mussten die Hunde während der Suche eine Glocke tragen.

Am Montag und Dienstag fand der 11. Coupe de la Méditerranée statt, die „Generalprobe“ zur WM. Dabei ging es schon um perfekte Vorstehmanieren mit absolutem Wildgehorsam bei schnellstmöglicher, weiträumiger Suche. 20 Minuten hatte jedes Paar Zeit, Fasane zu finden, festzumachen und vorzustehen. Nach gemeinsamem Nachziehen musste der Hund nach dem Schuss am abstreichenden Fasan absoluten Gehorsam beweisen und durfte sich nicht bewegen. Das Klingeln der Hundeglocke reichte bereits für eine Disqualifikation aus.

Die gezeigten Leistungen wurden nach den anspruchsvollen FCI Regeln „Field Trial Couple“ von internationalen Richtern gerichtet. Leider konnte Josef Müller an diesem Wettbewerb nicht teilnehmen, weshalb die Nationalmannschaft somit aus 2 Vizslas bestand. Am ersten Wettkampftag konnte Baru mit einem „sehr gut“ punkten. Am zweiten Wettkampftag konnte Campo seine Gruppe mit einem CACT (höchstmögliche Gruppenwertung) gewinnen und durfte in die Barrage. Die Barrage wird ebenfalls als Paarsuche durchgeführt und findet in der Regel in flachem Gelände mit wenig Bewuchs statt, da es nur um den Suchenstil des Hundes – weiträumige und schnelle Suche, richtiges In-den-Wind-Drehen und keinerlei Beeinflussung durch den anderen Hund – geht. Die Barrage konnte Campo nicht gewinnen, wurde aber mit einem CACIT Reserve, der zweit höchsten internationalen Wertung, ausgezeichnet. Campo schloss den Wettbewerb als viertbester Hund ab.

In der Teamwertung „Kontinentale Hunde“ konnten sie den 2. Platz und damit die Silbermedaille hinter Frankreich und vor Schweden sichern. Die deutsche Mannschaft „Englische Hunde“ konnte sich leider nicht platzieren.

Am Mittwoch fand ein internationaler Field Trial Wettkampf statt, bei dem sich Baru den Gruppensieg mit einem CACT sichern konnte. Baru beendete die Barrage mit einem CACIT Reserve und wurde zweitbester Hund des Tages.