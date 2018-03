50.000 Euro Schaden: Täter ermittelt!

Es begann vor einem Jahr: Die Polizei verzeichnete eine Serie an mutwilliger Sachbeschädigungen an Funkmasten im Umfeld von Schopfheim. Im Herbst 2017 ging es weiter. Das Tätermuster war dasselbe, nur wurden diesmal zusätzlich Hochsitze angesägt und zerstört sowie forstliche Einrichtungen verwüstet. Hinzu kamen Diebstähle und Einbrüche in Wochenend- und Gartenhütten in den Wäldern rund um Schopfheim, Steinen, Maulburg, Zell imWiesental, Dinkelberg und Rheinfelden.