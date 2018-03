50 Hühner gekillt

Vergangenen Montagmorgen fand ein Mann etwa 50 seiner Hühner tot vor seinem mobilen Hühnerstall in Bochum-Dahlhausen (Nordrhein-Westfalen) auf. Der Besitzer hatte den Stall am Vorabend abgeschlossen, um das Federvieh vor Mardern und Füchsen zu schützen. In der Nacht muss ein bislang Unbekannter das Vorhängeschloss des Stalls geknackt und die Tür geöffnet haben.