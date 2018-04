538.000 Euro für Bayerns Jäger

Laut Kaniber fließen die Mittel unter anderem in Maßnahmen zur Biotopverbesserung, in jagdliche Artenschutzprogramme etwa für Luchs und Rebhuhn sowie in die Wildland-Stiftung, die sich für Umweltbildung und den Erhalt naturnaher Lebensräume einsetzt. Auch das Jagdhundewesen, die Brauchtumspflege und die Öffentlichkeitsarbeit werden gefördert.

Unabhängig davon hat das Ministerium heuer bereits verschiedene Einzelprojekte der Jäger mit insgesamt 560 000 Euro aus der Jagdabgabe unterstützt – etwa den laufenden Betrieb der Landesjagdschulen, den Schulkalender „Wald, Wild und Wasser“, die Prävention von Wildunfällen, den Kauf von Radiocäsium-Messstationen für die Strahlenuntersuchung von erlegtem Wild oder einer Drohne für die Wildrettung.

Die Jagdabgabe wird von den Unteren Jagdbehörden jährlich zusammen mit der Gebühr für den Jagdschein erhoben. Mit dem Geld werden Projekte im Bereich des Jagdwesens unterstützt.

PM STMELF BA