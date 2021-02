Bayern: Abschlussprüfung des Projekts „ASP-Kadaversuchhunde“

Die „Prüfung zur Zertifizierung von Kadaversuchhunden (ASP-KSH)“ wurde vom StMUV, dem Bayerischen Jagdverband (BJV) und dem Jagdkynologischem Arbeitskreis Bayern (JKA Bayern) durchgeführt. Durch diese Prüfung soll die besondere Zuverlässigkeit der Hunde im Anzeigen von verendetem Schwarzwild in ASP Gebieten festgestellt werden. Diese beweist der Hund dadurch, dass er kaltes Schwarzwild, welches er zufällig und ohne jeden Einfluss seines Führers findet, in geeigneter Weise anzeigt und seine/n Führer/in an die Fundstelle führt.

Frank Wagner, 1. Vorsitzender des JGV Bayern und Präsident des Jagdkynologischen Arbeitskreises Bayern war in seiner Funktion als Prüfungsleiter beeindruckt von der Leistung der insgesamt fünf geprüften Gespanne und sieht in der heutigen Prüfung den Grundstein für eine flächendeckende Abdeckung Bayerns für den Ernstfall: „Idee war es, Erfahrungen mit der Ausbildung von Hunden zur Kadaversuche für verendetes Schwarzwild im Zusammenhang mit der ASP zu gewinnen, mit dem Ziel, dieses Wissen dann in den einzelnen Regierungsbezirken umzusetzen.“