Achtung: Jäger im Rhein-Sieg-Kreis aufgepasst!

Der Schwarzkittel war gestern mit einem Radfahrer in Bonn-Limperich (Nordrhein-Westfalen) zusammengestoßen. Der 61-jährige Mann hatte dabei leichte Verletzungen davongetragen. Das Stück war dann über die Rhenusallee zum Rhein geflüchtet und entkam dadurch einer alarmierten Polizeistreife, so Polizeisprecher Robert Scholten. Nach einem erfolglosen Versuch, das vor Anker liegende Schiff „Hansestadt Hamburg“ zu entern, war das Tier in den Rhein gesprungen.