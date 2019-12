DJZ Adventskalender Tür 22

„Der Blick des Büffels“ war der erste Ruark-Band, der in der JAGEN-WELTWEIT-Classic-Edition erschienen ist. Nun folgt das zweite Ruark-Werk. Wieder hat sich Werner Schmitz erfolgreich der schwierigen Aufgabe gestellt, die schnoddrig-freche Sprache Robert Ruarks im Deutschen so klingen zu lassen, wie es der Autor gewollt und gemeint hat. Es geht in dieser deutschen Erstausgabe einmal mehr um die Jagd in Afrika, allerdings nicht als chronologische Schilderung einer Safari: In 19 Kurzgeschichten und Essays erlebt der Leser einerseits einen fröhlich plaudernden, andererseits auch sehr nachdenklichen Ruark, der sich Gedanken über die Berechtigung der Jagd, über den Reiz von Safaris, über die Gefährlichkeit von Großwild und über die Einstellung der Jugend zur Natur macht.

