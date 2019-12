DJZ Adventskalender Tür 04

Mehr Informationen

Trotz extremer Schmiereigenschaft ist Anschütz Keramik Coat rückstandsfrei, es bildet einen unsichtbaren Film auf der Waffe:

Die Polytetrafluorethylen Strukturen gehen eine feste Verbindung mit der Oberfläche ein und schützen die Waffe langfristig vor Korrosion, die Keramikstrukturen sorgen für einen stärkeren Glanz. Die Funktionsleistung bleibt erhalten, die Schusspräzision kann durch Polieren es Laufprofils verbessert werden. Anschütz Keramik Coat wirkt auf Metall und Kunststoff. Schon bei der ersten Behandlung – selbst bei älteren Waffen.

Geeignet für Messer und alle Arten von Schusswaffen , Transparente, rückstandsfreie, nicht fettende Beschichtung Verhindert Staubanhaftung, Langanhaltende Wirkung, Sparsam im Verbrauch , Salz- und süßwasserresistent, Hoch temperaturbeständig von -40 °C bis +750 °C, Reinigung der Waffe wird erleichtert

Wirkung: Die Hochleistungsbeschichtung wirkt zwischen zwei reibenden Flächen wie ein Kugellager und sorgt für lang anhaltende Wirkung, starken Glanz und maximalen Schutz vor Rost.

Anschütz Keramik Coat gleicht mikroskopisch kleine Risse und Riefen aus und glättet die behandelten Oberflächen dauerhaft. Der Verschleiß ist so auf ein Minimum reduziert, die Schussleistung der Waffe wird erhöht, auch bei extrem Temperaturen.

Einsatz: Anschütz Keramik Coat wirkt auf nahezu jeder Metall und Kunststoffoberfläche, selbst Gold- und Silber Verzierungen bleiben lang anhaltend geschützt. Anschütz Keramik Coat kann auf alle Oberflächen aufgetragen werden und bietet so die Sicherheit eines Komplettschutzes für alle Arten von Waffen. Kommt auch bei Pistolenschlitten, Verschlüssen aller Art, Abzügen sowie im Gewehrlauf und in der Zündkammer zum Einsatz.

Sicherheit: Trotz hoher Schmiereigenschaft nicht fettend und rückstandsfrei, beugt Anschütz Keramik Coat insbesondere Lade- und Funktionsstörungen bei Schusswaffen vor und verhindert den Ölschuss. Durch die Versiegelung der behandelten Oberflächen wird das Haftenbleiben von Schwarzpulver weitgehend verhindert. Anschütz Keramik Coat erhöht so die Sicherheit im Umgang mit Waffen.

Zum Produkt