DJZ Adventskalender Tür 06

Eine Vielzahl von strategisch integrierten Außentaschen bietet dedizierte Lager- und Organisationslösungen. Verstauen Sie persönliche Utensilien wie Ihre Brieftasche und Lizenzen in einer wasserdichten oberen Tasche; des Weiteren gibt es ein internes Wasserblasenfach (Blase/Schlauch nicht im Lieferumfang enthalten), eine wärmeisolierte Seitentasche und der Hüftgurt hat Taschen, in denen Sie Messer, einen Entfernungsmesser, ein kompaktes Fernglas, ein Telefon oder alles andere, was Sie benötigen, verstauen können.

Das schlanke Design des PIONEER 1600 bietet ultimative Mobilität unter extremen Außenbedingungen und das fortschrittliche ergonomische Tragesystem und das Gurtzeug bieten optimale Belüftung, Mobilität, Stabilität, Komfort und Gewichtsverteilung. Zu den Merkmalen gehören: Air System Trampolin-Netzstruktur, die an zwei Aluminiumstäben aufgehängt ist, mit einem verstellbaren, gut gepolsterten Waben-Netzgurt für eine individuelle Passform, einem 3D geformten Gürtel mit 2 abnehmbaren Taschen und einem vollständig verstellbaren Brustgurt mit integrierter Notfallpfeife „better safe than sorry“. Weitere Merkmale sind XXL-Silikon-Reißverschluss-Puller – orange für die Hauptöffnung codiert; wasserdichtes, leicht zu reinigendes, kratzfestes und strapazierfähiges Material auf der Unterseite; und unsere komplett abdeckende Regenhülle, die in orange erhältlich ist, um die persönliche Sicherheit zu erhöhen.