DJZ Adventskalender Tür 09

Sein flexibles Material sorgt für angenehmes Tragen am Gürtel. Dabei ermöglicht der Magnetverschluss schnellen und lautlosen Zugriff auf die Munition. Der herausnehmbare Patronenhalter mit separatem Gurt und Klettverschluss lässt sich zudem bequem am Arm tragen oder am Hinterschaft Ihrer Büchse befestigen. Mit hochwertigen Rindsleder-Einsätzen. Material: Cordura®, Rindsleder.