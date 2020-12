DJZ Adventskalender Tür 19

Hiermit kann man sich das Wildbergen einfacher machen. Egal in welches Gelände, die praktische Bergehilfe hat eine Zuglast von rund 150 kg und ist ca. 300 cm lang.

Die drei Schlaufen ermöglichen eine Team-Bergung. Eine Person nutzt die mittlere Umhängeschlaufe, zwei weitere Personen ziehen an den Handschlaufen mit.

Natürlich kann dieser Wildschlepphaken auch alleine genutzt werden. Das robuste, orange und breite Gurt schneidet beim Bergen auch nicht in den Händen ein.

An allen Zugschlafen gilt, immer die Zughand von unten her durch die Zugschlaufen führen. Es gilt den Wildhaken richtig am Wild zu befestigen und schon kann es mit der Bergung losgehen.

Der Schlepphaken wiegt nicht zu viel und hat ein praktisches Packmaß, daher passt er ideal in jeden Rucksack oder in das Revierfahrzeug.

