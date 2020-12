DJZ Adventskalender Tür 03

Rüdemann feine Jagdspirituosen

Was schenkt man einem Jäger, der schon alles hat? Vielleicht mal was Neues!

Die beiden Hamburger Jagdfreunde Niklas Hanitsch und Jan Hrdlicka haben aus diesem turbulenten Jahr etwas Positives gemacht und ein Spirituosenunternehmen für Jäger gegründet. Sie wollen so dem ewigen ewigen Trend des Kräuterlikörs als Jagdschnaps einen Gegenpol bieten. Mit ihrem „Rüdemann Wacholder“ beleben die beiden Jungunternehmer den Urvater des Gins wieder. Mit feinen Wacholderbeeren und ausgewählten Botanicals aus dem heimischen Wald lässt sich dieser edle Brand natürlich auch hervorragend mit Tonic trinken. Für diejenigen, die es klassisch mögen, gibt es noch den „Rüdemann Saukorn“. Mit viel Liebe zum Detail und ausschließlich handgemachten Spezialitäten bringen Niklas und Jan frischen Wind ins Glas. Erhältlich sind die feinen Brände im Rüdemann Onlineshop unter: www.jagdschnaps.de Kenner melden sich auch für den monatlich erscheinenden Rüdemann Newsletter an, hier gibt es regelmäßig neue Rezepte, Gedichte und interessante Informationen.

Prost und ho Rüd’ ho!