DJZ Adventskalender Tür 08

In Gehegen, Tierparks und auch Revieren kommen unter anderem so genannte Fütterungsvorrichtungen zum Einsatz, die vielfältigen Anforderungen genügen müssen. Sie müssen sowohl Futtermittel in ausreichender Menge aufnehmen und in verschiedenen Korngrößen verarbeiten können als auch bei jeder Witterung zuverlässig funktionieren. Gleichzeitig sollte der Futtervorrat gegen „Räuber“ wie Mäuse, Ratten, Krähenvögel oder Tauben geschützt sein. Diese Vorgaben erfüllt die Funke Fasanenfütterung mit 12 l Futtervorratsbehälter zur Baummontage.

Lieferumfang

Futtervorratsbehälter ca. 12 Liter Fassungsvermögen, Verschlussdeckel, transparenter Futterdosierer mit Verteilerstern, Schrauben, Unterlegscheiben, inkl. 2 Haltevorrichtungen mit Kabelbindern, Aufbauanleitung.

Die länderspezifischen Vorschriften des Jagdgesetzes sind zu beachten!