Adventskalender Tür 11

„RANGER MG – wer kennt nicht die alten Rennwagen und auch DAKTARI? Wir wollen mit unseren Strickpullover nicht nur ein Zeitgefühl widerspiegeln sondern Modernes mit klassischen Elementen zu einem neuen Komfort verbinden,

dass jeder Träger ein beinah abhanden gekommenes Gefühl von Freiheit und Selbstbewusstsein wiedergibt. Mit Echtleder, klassisch militärischen Frontverschluss und edlen Holzlknöpfen ist das Modell RANGER MG

eine würdige Kombination für jeden modernen Mann, mit Augen fürs Detail, und ein Bewusstsein für Handwerk und Qualität.

Erstklassiger Woll-Tweed (mit rennsportfarbigen gelben Unregelmäßigkeiten) Jagdpullover mit echtem Lammlederbesatz in der Knopfleiste im Mechaniker-Stil.

Der vollkonfektionierte Pullover in der Farbe GREEN PASTURE wird mit einer zusätzlichen Lederlasche am Hals in der Farbe CUMIN hellbraun geliefert. Die Knöpfe sind aus der Corozo-Nuss (auch bekannt als pflanzliches Elfenbein) gefertigt, um dem natürlichen Lammnappaleder ein entsprechendes Aussehen zu verleihen. Der MRANGER Pullover ist aus einem Mischgarn aus Wolle/Nylon gefertigt, das für Komfort und Haltbarkeit sorgt und Sie an kühlen Tagen warm hält.

– 55% Wolle 45% Nylon, 3gg, 3ply, Tweed-Garn mit gelben Unregelmäßigkeiten

– Gewaschene Nappalederbesätze, corozo natürlich gefärbte Knöpfe

– Gerippter Halskragen, Manschetten und Saum (Manschetten und Saum leicht elastisch)

– Zusätzliches großes Ärmel-Etikett aus Corozo mit Knöpfen FEATHER N BONE

– In der Regel nur kalt von Hand gewaschen, ohne mechanische Beanspruchung der Lederteile, flach liegend an der Luft trocknen lassen – Trocknen ist optional, aber ausschließlich durch professionelle Lederreinigungen

– Mittelleichter Pullover (etwas lässiger als SHOOTER, der mit einem inneren Windblock-Futter ausgestattet ist).