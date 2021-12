Adventskalender Tür 17

Lungaus Gentle Giant Dem Getreide auf der Spur

Stark blickt er einem entgegen, der heldenhafte Riese aus dem Lungau, der als Samson in der Region bekannt und als Gentle Giant Pate für ausgezeichnete Spirituosen aus dem Hause Trausners steht. Als umgänglich, aber tough beschreiben sie ihre prämierten Spitzendestillate. Die Liebe zum Handwerk und ausgewählte Zutaten machen das Besondere an den Spirituosen aus. Traditionell auf dem Kupferbrennkessel entstehen Gin, Vodka, Liköre und Getreidebrände. Trausners lassen die Getreidemaische für den Whisky in Holzbottichen aus heimischer Gebirgslärche vergären, verarbeiten alte Getreidesorten wie Lungauer Tauernroggen und stellen Rum bio-zertifiziert her. Auf die Obstbrände, die nach dem Spontangärverfahren im offenen Glasballon lagern, müssen wir noch etwas warten, aber das lohnt sich ganz bestimmt.