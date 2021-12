Adventskalender Tür 6

In den vergangenen Jahren konnte man in den Sommermonaten immer wieder feststellen, dass das Wasserangebot für unser Wild, speziell in den Niederwildrevieren oft nicht mehr ausreicht. Aus diesem Grund bietet Funke Jagdbedarf eine einfache und gute Lösung, um dem Flugwild, speziell Fasanen, Rebhühner – aber auch allem Niederwild – eine Wassertränke zur Wasseraufnahme anzubieten.

Die Funke Wildtiertränke fasst ca. 8 Liter und hat eine Entnahme-Öffnung von 10 x 20 cm, an der die unterschiedlichsten Wildarten sich einfach mit Wasser versorgen können. Sie lässt sich in jedem Revier oder Gehege, wo Wasserbedarf ist, einfach und unkompliziert installieren. Dabei wird sie in Einzelteilen geliefert und kann ohne weiteres Werkzeug vor Ort zusammengesteckt werden. Jeder Tränke ist eine Montageanleitung beigefügt. Mittels einer beigefügten Halterung ist die Wildtier-Tränke problemlos an jedem Holz- oder Wiesenpfahl anzubringen.

Bei der Entnahme des Wassers durch das Wild läuft aus dem Vorratsbehälter entsprechend der Luftzufuhr Wasser nach. Das Wasser wird durch Vakuum in dem senkrechten Rohr gehalten und nur bei Abnahme des Wasserspiegels in der Öffnung stellt sich der Wasserspiegel wieder ein. Erfahrungen haben gezeigt, dass ein 14-tägiges Nachfüllen und Reinigen von Vorteil ist. Jedoch sollte dieses an die örtlichen Bedingungen angepasst werden.

Zum Befüllen wird die Wildtier-Tränke aus der Halterung genommen, auf den Kopf gedreht und durch die große Öffnung werden ca. 8 Liter Wasser langsam bis zur Oberkante eingefüllt. Durch vorsichtiges Zurückdrehen in die letztendliche Montage-Position stellt sich der Wasserspiegel in der Öffnung von selbst wieder ein.

Wildvögel, Federwild, Rehe, Hasen, Kaninchen, Insekten und jegliches anderes Wild kann sich an der Wildtier-Tränke problemlos bedienen.

Lieferumfang:

2 Stopfen (1 x braun und 1 x rotbraun), 1 Verbindungsmuffe, 0,5 m stabiles Kunststoffrohr, 1 spezieller 87° Langbogen mit 2 angeformten Muffen, Wasserentnahme-Öffnung 10 x 20 cm, Rohr-Halterung zur Montage am Pfahl, Montageanleitung.

Die länderspezifischen Vorschriften des Jagdgesetzes sind zu beachten!