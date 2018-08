Aggressiver Fuchs in Innenstadt

Gegen 6 Uhr am Dienstagmorgen meldeten Zeugen einen augenscheinlich kranken Fuchs, der in der Hauptstraße in Göppingen (Baden-Württemberg) eine Frau angreifen wolle. Der Rotrock war bereits 2 Tage zuvor in Rechberghausen und Göppingen aufgefallen. Unter anderem streunte er auf dem Gelände eines Kindergartens umher. Die Polizisten versuchten, den Fuchs einzufangen. Da die Versuche fehlschlugen, wurde er erschossen. Der Rotrock soll nun untersucht werden.

