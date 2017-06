Alarm für Cobra: Einbruch in Jagdhütte

In der Hütte fanden Sie 4 Jugendliche, im Alter von 18 und 19 Jahren. Sie waren am Plansee entlang gewandert und auf der Suche nach einem geeigneten Schlafplatz. Als Sie vor Einbruch der Dunkelheit an einer Jagdhütte vorbeikamen, beschlossen sie, dort zu übernachten, da Sie nicht in der Dämmerung absteigen wollten. Mit einer Axt, die sie ursprünglich zur Brennholzbeschaffung dabei hatten, schlugen Sie ein Loch in die Türe und zwängten sich in die Jagdhütte um dort zu übernachten.

In der Hütte wurde nichts beschädigt oder entwendet. Die Jugendlichen wurden mit dem Hubschrauber ins Tal gebracht und dort der Polizei übergeben. Einer Anzeige wegen Sachbeschädigung werden sie wohl nicht entkommen. Doch das wird die Staatsanwaltschaft Innsbruck klären.

sl