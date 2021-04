Apolda – Beagle „entführt“

Polizisten und der Hundeführer folgten dem Signal in Richtung der Stadt Erfurt. Doch als die Beamten und der Hundehalter auf dem Parkplatz eines Möbelhauses ankamen, wo Käthe laut Tracker kurz zuvor war, bewegte sich das Signal weiter auf der nahegelegenen Autobahn. Weitere Polizisten wurden alarmiert. Und die schlugen schließlich zu: Kurz vor der Ortschaft Rastenberg stoppten die Beamten einen BMW. Neben einer 22- sowie 36-jährigen Frau befand sich auch „Käthe“ an Bord. Die beiden aus Sachsen-Anhalt stammenden Damen gaben an, dass sie auf dem Weg zum Möbelhaus in Erfurt waren, als plötzlich ein vermeintlich herrenloser Hund auftauchte. Daher nahmen sie diesen mit, um ihn später in der Heimat in einem Tierheim abzugeben. Gegen die beiden Frauen wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

ml