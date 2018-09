ASP: 60 km vor Deutschland

Etwa 60 Kilometer entfernt der Deutschen Grenze, wurden am gestrigen Donnerstagabend in Belgien im Dreiländereck Frankreich, Luxemburg, Belgien an ASP verendete Sauen aufgefunden, wie das Bundeslandwirtschaftsministerium mitteilte.

Damit steht die gefährliche Seuche auch in Deutschland vor der Tür. Dass die schwere Virusinfektion, die sowohl Wild- als auch Hausschweine betrifft, auch schon in Deutschland kursiert, kann nicht ausgeschlossen werden. Allerdings ist bisher in Deutschland noch kein Fall aufgetreten.