ASP-Verdachtsfall in Potsdam

Der Kadaver wird zur Stunde in das Nationale Referenzlabor am Friedrich-Loeffler-Institut Bundesforschungsinstitut für Tiergesundheit) in Riems (Mecklenburg-Vorpommern) zur weiteren Abklärung transportiert, heißt es in einer Pressemitteilung des Ministerium für Soziales, Gesundheit, Integration und Verbraucherschutz Brandenburg. Der Ortsteil Groß Glienicke liegt unmittelbar westlich vor der Stadtgrenze Berlins.