Aufwendige Hundesuche endet erfolglos

Der Alarm zu diesem Fall ging am vergangenen Donnerstag-Morgen um 8.40 Uhr bei der Feuerwehr Erkrath (NRW) ein. Ein Jagdterrier sollte in einer großen Dachsburg verschwunden sein. Die vierjährige Hündin „Holly“ war bereits am Abend zuvor in dem Bau abgetaucht. Selbst nach Stunden des Wartens und Rufens kam die Hündin nicht aus dem Bau. Da Holly in der Vergangenheit bereits in einem Fuchsbau verschwunden war und anschließend selbstständig nach Hause fand, brach der Hundehalter die Suche am Abend mit der Hoffnung ab, dass Holly auch diesmal wieder selbstständig zurückfindet. Doch vergeblich.