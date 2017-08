Autofahrer hält auf Jäger zu

Nachdem der aggressive Mann am Nachmittag mit einem anderen Autofahrer Ärger hatte, geriet er am Abend an einen Jäger. Als der Fahrer aus Münster mit seinem Geländewagen im Naturschutzgebiet Plümer Feld war, sprach ihn der Grünrock darauf an. Der Mercedesfahrer gab umgehend Gas und hielt direkt auf den Jäger. Dieser sprang daraufhin zur Seite und knallte mit seinem Knie gegen die Seilwinde an dem Geländewagen.

Bei der darauffolgenden polizeilichen Fahndung wurde der Fahrer gefasst. Er hat nun eine Anzeige wegen Nötigung und gefährlicher Körperverletzung am Hals.

ml