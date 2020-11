Bauern im Westerwald fordern Bejagung des Wolfs

Zwei Wölfe hatten in der letzten Woche ein Kalb eingekreist und bereits von der Herde getrennt. Ein Jagdaufseher war auf den Aufruhr aufmerksam geworden und griff ein. Auf diese Weise konnte verhindert werden, dass das Tier gerissen wurde, so der Verband. Vorfälle dieser Art gibt es immer wieder, seitdem sich ein Wolfsrudel im Westerwald an der Grenze zu Nordrhein-Westfalen angesiedelt hat. 2018 wurde der Westerwald zum ersten Wolf-Präventionsgebiet in Rheinland-Pfalz erklärt.