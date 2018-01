Bayerisches Wildgänseprojekt wird fortgesetzt und erweitert

Das hat Landwirtschaftsminister Helmut Brunner entschieden. „Das Projekt hat uns in den letzten drei Jahren große Verbesserungen gebracht und erheblich zur Befriedung vor Ort beigetragen“, sagte der Minister in München. Von den gewonnenen Erkenntnissen sollen Brunner zufolge künftig weitere Regionen profitieren, in denen es zu Konflikten mit den Tieren und der Landwirtschaft oder dem Tourismus kommt.