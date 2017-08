Bayern: Mehr Geld für Otter-Opfer

Wie Landwirtschaftsminister Helmut Brunner heute in München mitteilte, hätten die Schadensmeldungen des 1. Jahres gezeigt, dass die bisher veranschlagten Mittel nicht ausreichen würden, die tatsächlichen Verluste der Teichwirte auszugleichen. Vor allem in Niederbayern, der Oberpfalz und Oberfranken breite sich der streng geschützte Fischotter zunehmend aus und richte in den Teichanlagen schweren Schaden an.