Bayerns Jäger sagen „Nein“

Während der Deutsche Jagdverband die zeitnahe Aufnahme des Wolfs ins Bundesjagdgesetz fordert, lehnt der Bayerische Jagdverband (BJV) die Übernahme des Wolfes ins Bundesjagdgesetz strikt ab.

Die bayerischen Jäger würden nicht die alleinige Verantwortung für die Regulierung des Wolfes übernehmen. „Wird im Einzelfall der Abschuss einzelner Tiere notwendig, so ist dies auch ohne die Übernahme ins Jagdrecht möglich. Wie das funktionieren kann, zeigt seit vielen Jahren das erfolgreiche Biber- und Kormoranmanagement in Bayern“, so BJV-Präsident Prof. Dr. Jürgen Vocke.