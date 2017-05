BDB erhält Stiftungspreis

„Der BDB setzt sich intensiv für weid- und tierschutzgerechtes Jagen und die Pflege der bürgerlichen Jagdkultur ein. Der Verband stellt sich erfolgreich den Herausforderungen der Gesellschaft und der Politik an die Jagd und den damit verbundenen neuen rechtlichen Rahmenbedingungen für die Jäger. Er wirkt mit an neuen Konzepten einer zukunftsorientierten Ausbildung zum Revierjäger. Der BDB fördert zukunftsweisende Initiativen für den Einsatz von Berufsjägern zur Unterstützung von Hegegemeinschaften bei ihren vielfältigen Aufgaben. Damit leistet der BDB einen unverzichtbaren Dienst für die weidgerechte Jagd und die Jägerschaft in Deutschland“, so Ordensbruder Karl Gunter v. Kajdacsy, Rheinbach, in der Laudatio.

Mit dem Preis wurde zugleich die Antaiosmedaille verliehen: Sie symbolisiert in Anlehnung an die griechische Mythologie die Mahnung an uns Menschen, die Verbindung zur Natur nicht zu verlieren, um auch künftig bestehen zu können. In diesem Sinne wirkt der BDB seit seiner Gründung im Jahr 1919 und Neugründung 1982.

PM/fh