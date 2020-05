Berlin: Änderungen des Bundesjagdgesetzes und Waldstrategie 2050

Die Änderungen am Jagdgesetz befinden sich noch in der Ressortabstimmung. Später werden die Verbände auf Grundlage eines dann veröffentlichten Referentenentwurfes angehört. Die politische Auseinandersetzung findet danach in den Fachausschüssen von Bundestag und Bundesrat statt. Inhaltlich geht es in erster Linie um die Bleiminimierung bei Büchsenmunition, Ausbildung und Prüfung von Jungjägern und Falknern sowie einen Schießübungsnachweis. Der Entwurf wird auch neue Regelungen zum Thema Wald und Wild enthalten. Änderungen am bestehenden Reviersystem sind allerdings nicht vorgesehen.