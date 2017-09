Berliner Keiler greift Rentner an

Der 73-jährige Willi Aigner war mit seinem 5-jährigen Airedale in einem Hundeauslaufgebiet von Berlin Tegel unterwegs. Der Vierläufer war nicht an der Leine und spürte einen 120-Kilo-Keiler auf. Da der Hund außer Sichtweite war, hörte Aigner nur das verzweifelte Jaulen seines Erik. Besorgt rannte das Herrchen hinterher. „Es war schlimm. Ich sah, wie der Keiler meinen Hund gepackt hatte und ihn in die Luft schleuderte. Als er wieder auf dem Boden landete, stieß er mit seinen Hauern zu“, so der Rentner gegenüber bz-berlin.de.