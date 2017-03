Ein Jäger soll in Mecklenburg-Vorpommern bei einer Erntejagd ohne ausreichenden Kugelfang geschossen haben. Das Projektil soll daraufhin in Richtung einer Radfahrerin geflogen sein. Doch die Frau hatte Glück im Unglück: Das Projektil wurde durch ein Metallteil im BH abgebremst. Die Frau wurde so nur leicht verletzt.

ml