Bock geschächtet?

Die Beamten des Polizei-Autobahn-Bezirks-Revier Scharbeutz in Süsel (Kreis Ostholstein/Schleswig-Holstein) entdeckten auf dem Grünstreifen am Fahrbahnrand einen Schafbock, der vermutlich geschächtet wurde. Bereits eine Woche vorher wurden im Bereich des Braaker Mühlenwegs in Bosau 2 Müllsäcke gefunden. In diesen waren die Überreste von Tieren. Vermutlich handelt es sich um Heidschnucken.