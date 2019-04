Bockjagd Countdown – Noch 1 Tag

Lodenjacke „Keiler“

Softshell war gestern. Die Lodenjacke „Keiler“ vereint funktionale Attribute mit einem der besten Outdoor-Materialien das es gibt – Gebirgsloden. Bei geringem Gewicht hält die Jacke dennoch warm, da das Material zu 100% aus Schurwolle besteht. Ein Sattel aus echter gewachster Baumwolle schützt die Lodenjacke gegen Nässe und verleiht zudem eine sportliche Optik. Die Jacke bietet zwei vertikale Brusttaschen, zwei Schubtaschen und zwei große Innentaschen, es ist also genug Stauraum für alles was man braucht. Der Gebirgsloden in Kombination mit feinem Tuchloden (für noch besseren Tragekomfort) macht diese Lodenjacke zu einem echten Begleiter für das ganze Jahr.

