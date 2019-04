Bockjagd Countdown – Noch 3 Tage

Edmonton Jacke 5880

PINEWOOD® EDMONTON JACKE 5880

Der traditionelle und klassische Look des Jägers – Jacke in Lodenoptik & -haptik mit wind- und wasserdichter sowie atmungsaktiver Membran. Verschweißte Nähte. Extra wasser- und schmutzabweisende Eigenschaften durch Bionic Finish® Eco. 2 Front-, 2 Innen-, 2 Brusttaschen mit Aussparung für GPS, 1 Napoleon- + 1 Rückentasche. Ventilationsöffnungen an den Seiten für zusätzliche Luftzirkulation. Verstellbar am Saum und den Ärmelenden. 50% Wolle, 50% Polyester. Kontraste und Mesh-Futter in 100% Polyester. Farbe: Moosgrün/Wildlederbraun (182).

Größen: S-3XL

UVP: 249,95€

Wassersäule: >10.000 mm

Atmungsaktivität: 14.000 g/m²/24h (ASTM: 6.000 g/m²/24h)

