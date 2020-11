Die Grünen: Die Trophäenjagd verbieten!

Klar ist, dass der weltweite Handel mit Wildtieren aller Art, seien sie tot oder lebendig, verboten werden soll. Dies richtet sich nicht allein gegen den Schmuggel mit gewilderten Elefanten oder Nashörnern, sondern auch gegen den legalen Handel. Es kann aber genauso den Austausch von Wildbret innerhalb Europas betreffen. Vor kurzem hatten die grünen Europaabgeordneten bereits den Antrag einer parlamentarischen Splittergruppe unterstützt, die unter anderem genau das zum Ziele hatte.

Was mit „Trophäenjagd“ gemeint ist und ob auch Deutschland oder die EU betroffen sind, bleibt ebenfalls im Nebel. Sicher ist, dass die Partei Einfuhrverbote für Trophäen aus der Auslandsjagd verhängen will. Dieses Ziel wird seit Jahren verfolgt. Genau dies versuchen derzeit auch Tierrechtsorganisationen und ihnen hörige Politiker in den USA, Großbritannien, Kanada oder Australien zu erreichen. Allerdings gibt es auch in Deutschland Jäger, die gerne in ihrem eigenen Revier oder beim Staatsforst eine Trophäe erbeuten. Ob dies von den geplanten Verboten ebenfalls betroffen ist, muss sich erst zeigen. Die Grünen haben sich jedenfalls alle Optionen für zukünftige Jagdverbote offengehalten.

rdb