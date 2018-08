Donnerstags brennen Hochsitze

Mehrere Notrufe meldeten eine starke Rauchentwicklung über einem Waldstück in der Nähe des Vogelparks in Hambrücken, wie die FFW mitteilt. Eintreffende Einsatzkräfte lokalisierten vor Ort einen Hochsitzbrand in voller Ausdehnung. Insgesamt stand eine Fläche von 1.200 Quadratmeter in Flammen und musste aufwändig gelöscht werden.