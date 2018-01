Drohne rettet Jägerleben

Der 86-Jährige fuhr am vergangenen Freitagnachmittag in sein Revier in Ochsenfurt, Ortsteil Hohestadt, im Landkreis Würzburg (Bayern), um eine Futterstelle zu kontrollieren. Als er gegen 20 Uhr noch nicht wieder heimgekehrt war, alarmierte seine Ehefrau die örtliche Feuerwehr. Die Rettungskräfte fanden das Fahrzeug des Jägers offen vor. 30 Einsatzkräfte der Feuerwehren Ochsenfurt und Hohestadt sowie 30 weitere Rettungskräfte von Rotem Kreuz und Johanniter-Unfallhilfe mit insgesamt 10 Suchhunden und einer Flugdrohne machten sich auf die Suche nach dem Grünrock.