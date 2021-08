Drückjagd Countdown – Noch 6 Tage

Zu gewinnen gibt es heute:

MagicGrip Aufbrechmesser mit Anschnittwelle inkl. Messerscheide

Das Messer gehört mit zu den wichtigsten Handwerkzeugen des Jägers. Das Aufbrechmesser zum Aufsägen des Brustbeins und der Schloßnaht (Knochennaht am Zusammentreffen der Beckenknochen) überzeugt mit Sägeschliff an der Schneide und durchtrennt dadurch sauber und komfortabel. Durch die Kugel an der Spitze ist ein sicheres Aufbrechen gewährleistet, die Innereien können nicht verletzt werden. Die gedrehte Klinge macht die Handhabung noch einfacher und komfortabler. Geliefert wird das Messer in einer robusten Messerscheide für sicheren Transport und Aufbewahrung. Der einzigartige offene Griff ist für alle Handgrößen und Schnitte geeignet und ist auch für Handschuhträger ideal. Klinge aus X55CrMo14, Griff aus orangenem Kunststoff. Die ausgewogene Härte von 56° HRC ist der ideale Kompromiss für perfekte Schnitthaltigkeit und leichtes Nachschärfen.