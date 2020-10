Eifel: Eingefangener Wolfshybrid stammt nicht aus freier Wildbahn

Ein Wolfshybrid, der am 26. September bei Mondschau in der Eifel eingefangen worden ist, stammt nicht aus freier Wildbahn, sondern aus menschlicher Obhut in Belarus. Diese Erkenntnis wurde durch einen Transponderchip belegt, der bei einer tierärztlichen Untersuchung gefunden wurde. Das teilte das Landesamt für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz Nordrhein-Westfalen (LANUV) in einer Pressemitteilung mit.