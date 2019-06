Entenrettung mit Staubsauger

Gegen 10 Uhr am vergangenen Sonntag beobachteten Anwohner wie eine Entenfamilie in Wattenscheid (Nordrhein-Westfalen) durch die Stadt watschelten. Dabei fielen 2 Küken in einen Gullyschacht. Die alarmierten Beamten öffneten die Abdeckung und retteten eines der beiden aus dem dunklen Loch. Das andere Küken hatte sich bereits ein Stück in die Kanalisation verkrochen. Die hinzugerufene Feuerwehr rettete es mit ihrem Staubsauger, mit leichtem Ansaugdruck. Die gesamte Entenfamilie wurde in die Grünanlage in der Nähe des Krankenhauses gebracht.

sl