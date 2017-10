Entkräftetes Rehkitz

Da sie vermutete, dass das Stück verletzt sei, hielt sie an. Das Waisenkind versuchte über eine Böschung zu den Feldern zu laufen, purzelte dabei aber wieder den Hang herunter. Sie nahm eine Hundeleine und hütete das Kleine so vor dem Verkehr. Die informierten Polizisten übernahmen das junge Reh. Der Zuständige Jäger hat es nun in seine Obhut genommen.

sl