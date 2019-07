Erfolgreiche Eulen-Rettung

Und so fiel den Beamten am Samstagmittag auch eine „kleine flauschige Gestalt“ auf, die sich auf einem Parkplatz in den Schatten eines Autoreifens drückte. Bei näherer Betrachtung erkannten die Polizisten, dass es sich um eine kleine, flugunfähige Eule handelte, die augenscheinlich stark entkräftet war.

Bei dem Nestling handelte es sich um eine junge Schleiereule, die eingefangen und inzwischen dem Tierpark Olderdissen zugeführt werden konnte.

fh