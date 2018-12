Erneute Festnahme nach Jäger-Mord

Dem am Dienstag festgenommenen 42-Jährigen wird vorgeworfen, gemeinsam mit einem bereits inhaftierten 29 Jahre alten Tatverdächtigen an der im August begangenen Tat beteiligt gewesen zu sein. Der Mann sei im Zuge der umfangreichen Ermittlungen in den Fokus der Soko gerückt.

Suchmaßnahmen durch Polizeitaucher nach weiteren Beweismitteln in der Enz hätten zwar mehrere Gegenstände wie 3 Mobiltelefone, eine Festplatte und einen Revolver zu Tage gefördert.