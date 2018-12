Europa: Dauerhafte Personal- und Finanzkrise bei FACE hält an!

Dies wurde am 19.12.2019 völlig überraschend vom engsten Führungskreis in Brüssel beschlossen. Willnegger war nach einer tiefen Personalkrise der Organisation im Februar 2017 an Bord geholt worden. Diese Entwicklung kommt für alle Beobachter unerwartet, da in den letzten beiden Jahren die FACE sich wieder in ruhigerem Fahrwasser bewegte. Unter Willnegger wurde eine erfolgreiche Kommunikations- und Lobbyarbeit in Brüssel betrieben, wo die Jagdgegner mit einer ungeheuren personellen und finanziellen Übermacht in die europäischen Institutionen hineinwirken.