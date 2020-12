Fellwechsel: Weiter geht´s, aber nur ohne Prämien!

Der Landesjagdverband Baden-Württemberg will den Gedanken der nachhaltigen Nutzung von erlegtem Raubwild auch weiterhin unterstützen. Vor diesem Hintergrund hat der Verband mit dem Nachfolger, der Fellwechsel Vertrieb GmbH mit Sitz in Schleswig-Holstein, die vertragliche Vereinbarung abgeschlossen, dass der LJV auch zukünftig das Einsammeln erlegter Tiere in registrierten Sammelstellen in Baden-Württemberg organisiert.

Prämien für abgegebenes Raubwild soll es von der Fellwechsel Vertrieb GmbH allerdings keine mehr geben.

