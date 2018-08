Feuer bei Pirsch

Der Jäger vermutete einen Waldbrand und meldeten diesen der Feuerwehr. Diese traf gegen 0.40 Uhr im Ortsteil Gelnhaar am Rauhen Berg in Ortenberg (Wetteraukreis/Hessen) ein. Dort fanden sie aber keinen Waldbrand, sondern ein lichterloh brennendes Gebäude vor. Bis in die frühen Morgenstunden waren die Einsatzkräfte damit beschäftigt, die Flammen der brennenden Gärtnerei einer sozialen Einrichtung zu löschen. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 170.000 Euro. Vermutlich war die Brandursache ein technischer Defekt an der Kühlanlage. Verletzt wurde niemand.

sl