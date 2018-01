Feuerwehrleute retten Reh

Das völlig entkräftete Stück war in einem wasserführenden Graben gefangen und kam von allein nicht mehr frei. Passanten entdeckten das Wildtier und alarmierten daraufhin die Feuerwehr. Die rückte gleich mit 2 Fahrzeugen an. Der Einsatz vor Ort gestaltete sich dann einfach: Das Stück zeigte keinerlei Gegenwehr und wurde von den Einsatzkräften in eine Rettungsdecke gepackt. Ein hinzugerufener Tierarzt versorgte das Stück.

ml