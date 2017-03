Förster in Gesicht geschlagen – Täter gefasst

Der Förster folgte ihnen und hielt einen an einer Engstelle an der Landstraße 86 in der Nähe des Forsthauses an. Nachdem ihm der Kradfahrer mehrfach ins Gesicht geschlagen hatte flüchtete er mit den anderen beiden. Dem Förster gelang es dem jungen Mann seinen Rucksack zu entreißen und ihn der Polizei zu übergeben.

Die Gesichtsverletzungen wurden ärztlich behandelt. Als die Polizisten den Tatort untersuchten war zufällig auch der Täter vor Ort, der offenbar nach seinem Rucksack Ausschau hielt. Der 24-Jährige wurde befragt und gestand die Tat. Er muss nun wegen gefährlicher Körperverletzung gerade stehen.

sl